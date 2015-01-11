Информация о заболеваемости COVID-19 в Озёрском городском округе

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 21.06.2021г. по 27.06.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 62 новых случая заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 8 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

Применяется комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 28.06.2021 компонентом I вакцины «Гам-Ковид-Вак» привито 11704 человек, компонентом II вакцины «Гам-Ковид-Вак» – 9647 человек.

· Сотрудники организаций и предприятий всех форм собственности, желающие поставить вакцину от коронавируса, могут подать заявку работодателю, который сформирует списки и направит их в городскую поликлинику.

· Сотрудники ФГУП «ПО «Маяк» подают заявку руководителям подразделений. Все здравпункты ФГУП ПО «Маяк» прививают работников на местах.

· Неработающие пенсионеры о своем желании пройти вакцинацию могут сообщить через управление соцзащиты администрации по телефону «горячей линии» кол-центра 5-56-45.

· Желающие поставить вакцину жители Озерского городского округа могут выбрать один из вариантов записи:

- обратиться к администратору, который находится на первом этаже Городской поликлиники №1 и оставить заявку.

- записаться по телефону 4-40-90 Городской поликлиники №1.

- записаться на сайте Клинической больницы № 71 http://er.kb-71.ru/site.nsf/index.xsp

в разделе Городская поликлиника № 1. Вакцинация. Кроме того, жители Озерска, не являющиеся работниками ПО «Маяк», могут записаться на вакцинацию в заводскую поликлинику в разделе Городская поликлиника №3, вакцинация.

Информация предоставлена МРУ № 71 ФМБА России.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47520/