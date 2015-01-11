Ежегодное плановое отключение горячего водоснабжения в округе запланировано на 5 июля

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В ночь на 5 июля будет проведено ежегодное плановое отключение горячего водоснабжения, соответствующее постановление подписано главой округа.

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского городского округа к работе в отопительный период 2021 - 2022 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами полное отключение тепловых сетей и прекращение горячего водоснабжения в округе будет произведено с 00:00 часов 5 июля по 18 июля включительно.

Планируется, что подача горячей воды потребителям поочередно по мере готовности магистральных сетей начнётся с 00:00 часов 19 июля.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47532/