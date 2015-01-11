С 1 июля стоимость ЖКУ в Челябинской области вырастет на 3,4%

С 1 июля 2021 года в России повышается плата за жилищно-коммунальные услуги.

В целом по стране тарифы должны вырасти на 4%. Существеннее всего они повысятся в Чечне – на 6,5%, Новгородской области – 6,4%, Крыму и Севастополе – 6,2%. Самое низкое повышение будет в Мурманской области – на 3,2%.

В Челябинской области ЖКУ вырастут на 3,4%.

Государство с 2004 года регулирует тарифы на коммунальные услуги. С 2016-го действует так называемый предельный индекс роста тарифов – значение, выше которого нельзя поднимать цены на ЖКУ.

https://dostup1.ru/economics/S-1-iyulya-stoimost-ZhKU-v-Chelyabinskoy-oblasti-vyrastet-na-34_138373.html