Инициатива, которая сделает жизнь детей-инвалидов полнее и интереснее

У портала стопкоронавирус.рф появились клоны. Мошенники оставляют оригинальную символику, но немного меняют название сайта, например coronavirus-stop.ru, stopcoronavirus-rf.ru. Информация на таких интернет-площадках не является официальной и даже может ввести в заблуждение, сообщили в Центре управления регионом Челябинской области. Подробнее