Инициатива, которая сделает жизнь детей-инвалидов полнее и интереснее

– Мы решили представить на конкурс три проекта: ремонт фасада, оборудование детской игровой площадки, обустройство овощехранилища, – рассказывает заместитель директора центра Ольга Лыкова. – Мы надеялись, что получим финансирования хотя бы на один, но, к счастью, поддержку получили все три. Для нас это очень важно, поскольку они все для нас жизненно необходимы. Более десяти лет мы пытались реализовать эти идеи, но необходимы суммы средств были очень большие, а инициативное бюджетирование помогло нам всё это реализовать.
Работы по ремонту фасада уже идут полным ходом. Планируется зашпаклевать стены, убрать различные грибковые проявления, покрасить фасад здания и обновить деревянные балконные конструкции. Также уже расчищен участок, где будут установлены новые современные игровые формы, адаптированные для детей-инвалидов:
– При подборе оборудования мы учитывали мнения воспитателей, которые знают их потребности. В частности, планируется установить веранду для детей-колясочников, где они могли бы находиться во время прогулки и в прохладную погоду или небольшой дождик. Кроме того, детям нужно полноценное современное игровое пространство, где они могли бы проводить время, поскольку они большую часть времени находятся здесь, в Центре. Сейчас, в условиях ограничительных мероприятий, эта площадка стала ещё более актуальной.
Действующее овощехранилище также является очень важной потребностью учреждения. Ежедневно в рационе детей присутствуют овощи и фрукты. Работники Центра стараются сохранить все полезные свойства этих продуктов.
– В прошлом году силами самого учреждения нам удалось заменить кровлю, забетонировать опалубку, но внутри помещения овощи зимой промерзали, поэтому ещё один проект касался внутреннего утепления стен и их обработки от грызунов.
Возможность реализовать эти планов очень порадовала весь коллектив, но у сотрудников Центра ещё много интересных идей. В будущем им хотелось бы обустроить на своей территории собственный огород.
– У нас есть участок, мы хотим его облагородить, раньше у нас был огород, детям это очень нравилось. Нам хотелось бы эту традицию возобновить, чтобы дети принимали в этом участие. Большинство наших детей, в отличие от тех, которые воспитываются в семьях, никогда не видели, как растут овощи, например, горох или петрушка, а здесь они могли бы приобщиться к этому.
Инициативное бюджетирование – это реальный механизм, который работает и даёт ощутимый результат. В ходе подготовки документов мы получили помощь и поддержку от специалистов администрации и от депутатского корпуса. Сейчас мы видим, как наша мечта воплощается в жизнь, – подчеркнула Ольга Лыкова.
Ремонт фасада.
Участок под установку спортивно-игрового оборудования.
Овощехранилище.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа