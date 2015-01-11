Неизвестный штамм COVID-19 выявлен в Челябинской области

Среди пациентов с COVID-19 в Челябинской области выявлены случаи инфицирования «британским» штаммом коронавируса и один случай заражения неизвестным штаммом.

«В начале июня мы направляли на исследование 44 пробы в новосибирский "Вектор". Выявлены три нетипичных штамма – два случая "британских" и один – пока с неопределенной принадлежностью», – сообщила «Интерфаксу» заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Она пояснила, что этот штамм еще не описан. «Его продолжают изучать и пока ответа нам еще не дали, какой это вариант. Какое-то изменение есть, это нетипичный вирус», – пояснила Лучинина.

В тоже время, по ее сведениям, в регионе пока не был выявлен штамм «Дельта».

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано свыше 66 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

https://dostup1.ru/medicine/Neizvestnyy-shtamm-COVID-19-vyyavlen-v-Chelyabinskoy-oblasti_138427.html