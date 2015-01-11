Челябинская пенсионерка сама обманула телефонных мошенников

Жительница Челябинска получила деньги с телефонных мошенников – пожилая женщина довела их до истерики.

По словам 70-летней преподавательницы иностранных языков, ранее она уже дважды сталкивалась со звонками от мошенников, но оба раза просто клала трубку. Однако, когда она вновь услышала приветствие от «сотрудника службы безопасности банка», решила подыграть обманщикам.

«Взволнованный голос сказал, что кто-то пытается взломать мой счет в банке. И как бы невзначай спросил, сколько там лежит. Я назвала первую пришедшую на ум сумму – 8 млн. Сама не знаю, почему именно столько. При этом на счету оставалось что-то около 50 рублей. Тогда собеседник стал торопить, что дорога каждая секунда, и предложил тут же пойти в банк, снять все деньги и перевести на безопасный счет. Но все время не класть трубку, чтобы оставаться на связи», – рассказала пенсионерка корреспонденту Агентства.

Тогда женщина заявила, что сейчас у нее израсходуются все деньги на телефоне, так как по ее тарифу входящие звонки платные. В ответ собеседник пообещал пополнить баланс и перезвонить через несколько минут.

«Почти сразу они перевели мне 500 рублей. Видно, собирались держать меня на крючке долго. Затем тот же “сотрудник” перезвонил и бодро сообщил, что доверие и безопасность клиентов для него превыше всего, и снова настоятельно предложил пойти к банкомату. Но я не собиралась никуда идти и переспросила, какой банк он представляет. Когда он назвал, я прикинулась склеротичкой, и заявила, что 8 млн лежат в другой организации, а у них – только 50 рублей», – завершила женщина свой рассказ.

По ее словам, в ответ она услышала отборную ругань, после которой неизвестный дал «отбой». Так, сама того не желая, пенсионерка получила от мошенников небольшой денежный подарок.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-pensionerka-sama-obmanula-telefonnyh-moshennikov_138423.html