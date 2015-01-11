Синоптики ошиблись с «отменой» жары на Южном Урале

Аномальная жара, которая установилась на Южном Урале, простоит чуть дольше, чем это прогнозировали синоптики, – температура около плюс 30 и выше продержится, как минимум, до конца этой недели.

Ранее сообщалось, что уже в субботу из-за циклона в регионе должно было стать прохладнее – около 25. Однако, по уточненным данным, 2 июля по области ожидается 34-39 выше нуля, в субботу – плюс 31-36, а в воскресенье – 27-32.

Все эти дни будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, грозы, местами крупный град. При грозах порывы ветра могут достигать 25 м/с и выше.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-oshiblis-s-otmenoy-zhary-na-Yuzhnom-Urale_138497.html