Алексей Текслер определил порядок выделения денег частным приютам для бездомных животных

30 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление, устанавливающее порядок выплаты субсидий некоммерческим организациям, которые содержат бездомных собак и кошек. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Субсидии должны возместить расходы некоммерческих организаций на корм, лекарства, услуги ветеринаров, дезинфекцию помещений и прочие нужды.

Размер субсидии будет определяться по специальной формуле. Итоговая сумма выплаты не должна превышать 99% понесенных затрат.

НКО смогут подать заявку на получение денег в Минсельхозе Челябинской области, а уже ведомство определит, кому именно выдать субсидию.

Ранее министерство сельского хозяйства Челябинской области утвердило документ, в котором обозначены принципы работы приютов для животных, а также нормы содержания питомцев.

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