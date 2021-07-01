«Поедим»! Готовим «Жюльен».

На Южном Урале подрядчики, выполняющие работы по капремонту многоквартирных домов, обязаны страховать строительные риски. Об этом и. о. гендиректора регоператора капремонтов домов в Челябинской области Виктор Тихоненко сообщил 1 июля на пресс-конференции в «АиФ» Подробнее
30 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление, устанавливающее порядок выплаты субсидий некоммерческим организациям, которые содержат бездомных собак и кошек. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации Подробнее
Аномальная жара, которая установилась на Южном Урале, простоит чуть дольше, чем это прогнозировали синоптики, – температура около плюс 30 и выше продержится, как минимум, до конца этой недели Подробнее
С первого июля портал госуслуг поменял стартовую страницу. При загрузке портала посетители видят три формы для оформления новых детских пособий, которые начнут выплачивать этим летом. Какие выплаты положены семьям с детьми и как их получить, читайте в нашем материале Подробнее