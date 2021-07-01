Отмечаем начало июля весело и интересно! Афиша!

Отмечаем начало июля интересными и насыщенными выходными!

Афиша на все выходные вашему вниманию!

Озёрск

Все выходные:

глк"Егоза": Открылась первая экотропа из проекта "Тропы Егозавра".

Тропа «Туда и обратно» объединяет территорию ГЛК "Егоза" и особо-охраняемые природные зоны (озеро Сугомак и Сугомакскую пещеру) и проходит у подножья гор.

Она оптимальна для пешей и велопрогулки, так как отличается пологостью, доступностью и охватывает самые интересные объекты. Среди них: руины Динамитного завода, родники, пещера.

Длина маршрута в одну сторону 6 км.

Выйти и выехать на неё можно как со стороны Сугомакской поляны, где она уходит вправо от пещеры, так и со стороны Егозы, где она начинается от здания проката.

Вдоль тропы установлены указатели. На самых интересных объектах — информационные стенды.

10-00 Городской парк, Лодочная станция

12-00 Детский парк

Каждую субботу и воскресенье июля с 12.00 до 13.00 в Детском парке для озерской детворы открыта «Мульткарусель» - показы мультипликационных фильмов на свежем воздухе.

Суббота, 3-е июля

11 - 16-00 глк "Егоза"

"Байк Парк Егоза": Ждем всех райдеров с 11 до 16 часов!

Для Вас 5 трасс, подъёмник, обед, мойка велосипедов, мангальные зоны.

12-00 Детский парк

Игровая программа "Летний калейдоскоп"

Екатеринбург

Все выходные: промышленная выставка ИННОПРОМ 2021

3 ИЮЛЯ.

ITALIAN FEST. 3 и 4 июля с 13:00 до 22:00.

стилобат в Ельцин-Центре (ул. Бориса Ельцина, 3).

В программе музыка, продукты и кухня Италии, шоу факелов, театральное представление и уроки итальянского языка. Итальянские флагоносцы выступят в костюмах эпохи Возрождения, споет группа P-Funking Jazz Band.

На детской площадке ждут аниматоры и творческая мастерская.

4 ИЮЛЯ.

ФЕСТИВАЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО.

Когда: 4 — 11 июля в 19:00.

Где: Дом кино (ул. Луначарского, 137).

Билет: вход свободный.

Организатор — Итальянский институт культуры Д. Рицци — будет показывать в культурной программе Иннопрома 2021 в Екатеринбурге по два фильма в день. Первая половина программы — это фильмы известных режиссеров, вторая — фильмы фестиваля Nice.

В день старта фестиваля, 4 июля, зрители увидят «Легенду о пианисте» Джузеппе Торнаторе.

Здесь же откроется фотовыставка Национального музея кино Турина «Viva l'Italia! Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони».

Фестиваль классической музыки "Безумные дни"

Сотня концертов, семь площадок, более пятисот музыкантов!

Играть будут Моцарта и Бетховена, Рахманинова и Гайдна, Вивальди, Рихтера и совсем современных авторов вроде Людовико Эйнауди. В программе также армянская музыка, соло на башкирских национальных инструментах, джаз, барабанное шоу и самые понятные всем кроссовер-сессии (классическая музыка в рок-аранжировках). Будут даже танцплощадки с хитами Зацепина, Юрия Саульского, Матвея Блантера (между прочим, Блантер не только написал «Катюшу», но и в 1930-е работал в Магнитогорске, руководил агитбригадой).

Подробная информация: https://sgaf.ru/festival/24128

Материал подготовила Александра Лебедева.