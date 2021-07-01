Отмечаем начало июля весело и интересно! Афиша!

Отмечаем начало июля интересными и насыщенными выходными!
Афиша на все выходные вашему вниманию!
Озёрск
Все выходные:
глк"Егоза": Открылась первая экотропа из проекта "Тропы Егозавра".
Тропа «Туда и обратно» объединяет территорию ГЛК "Егоза" и особо-охраняемые природные зоны (озеро Сугомак и Сугомакскую пещеру) и проходит у подножья гор.
Она оптимальна для пешей и велопрогулки, так как отличается пологостью, доступностью и охватывает самые интересные объекты. Среди них: руины Динамитного завода, родники, пещера.
Длина маршрута в одну сторону 6 км.
Выйти и выехать на неё можно как со стороны Сугомакской поляны, где она уходит вправо от пещеры, так и со стороны Егозы, где она начинается от здания проката.
Вдоль тропы установлены указатели. На самых интересных объектах — информационные стенды.
10-00 Городской парк, Лодочная станция
12-00 Детский парк
Каждую субботу и воскресенье июля с 12.00 до 13.00 в Детском парке для озерской детворы открыта «Мульткарусель» - показы мультипликационных фильмов на свежем воздухе.
Суббота, 3-е июля
11 - 16-00 глк "Егоза"
"Байк Парк Егоза": Ждем всех райдеров с 11 до 16 часов!
Для Вас 5 трасс, подъёмник, обед, мойка велосипедов, мангальные зоны.
12-00 Детский парк
Игровая программа "Летний калейдоскоп"
Екатеринбург
Все выходные: промышленная выставка ИННОПРОМ 2021
3 ИЮЛЯ.
ITALIAN FEST. 3 и 4 июля с 13:00 до 22:00.
стилобат в Ельцин-Центре (ул. Бориса Ельцина, 3).
В программе музыка, продукты и кухня Италии, шоу факелов, театральное представление и уроки итальянского языка. Итальянские флагоносцы выступят в костюмах эпохи Возрождения, споет группа P-Funking Jazz Band.
На детской площадке ждут аниматоры и творческая мастерская.
4 ИЮЛЯ.
ФЕСТИВАЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО.
Когда: 4 — 11 июля в 19:00.
Где: Дом кино (ул. Луначарского, 137).
Билет: вход свободный.
Организатор — Итальянский институт культуры Д. Рицци — будет показывать в культурной программе Иннопрома 2021 в Екатеринбурге по два фильма в день. Первая половина программы — это фильмы известных режиссеров, вторая — фильмы фестиваля Nice.
В день старта фестиваля, 4 июля, зрители увидят «Легенду о пианисте» Джузеппе Торнаторе.
Здесь же откроется фотовыставка Национального музея кино Турина «Viva l'Italia! Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони».
Фестиваль классической музыки "Безумные дни"
Сотня концертов, семь площадок, более пятисот музыкантов!
Играть будут Моцарта и Бетховена, Рахманинова и Гайдна, Вивальди, Рихтера и совсем современных авторов вроде Людовико Эйнауди. В программе также армянская музыка, соло на башкирских национальных инструментах, джаз, барабанное шоу и самые понятные всем кроссовер-сессии (классическая музыка в рок-аранжировках). Будут даже танцплощадки с хитами Зацепина, Юрия Саульского, Матвея Блантера (между прочим, Блантер не только написал «Катюшу», но и в 1930-е работал в Магнитогорске, руководил агитбригадой).
Подробная информация: https://sgaf.ru/festival/24128
Материал подготовила Александра Лебедева.