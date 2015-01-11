Евгений Щербаков: «Я уверен, что впереди у вас – светлое будущее»

Торжественная церемония состоялась 5 июля во Дворце творчества детей, и молодежи, куда для награждения были приглашены 36 юношей и девушек– медалисты, имеющие в аттестате итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам и достижения по ЕГЭ), а также выпускники, получившие по учебным предметам 100 баллов на ЕГЭ и занимавшие в течение трёх лет призовые места на региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников.
Вместе с детьми радость разделили их родители и учителя, которым были вручены Благодарственные письма Управления образования. Отдельного поощрения были удостоены педагогические коллективы лицеев №№23 и 39, школ №№ 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 38, 41 – за высокий уровень подготовки учащихся, что способствует формированию положительного имиджа Озерского городского округа.
С успешным окончанием школьной поры выпускников поздравил глава округа Евгений Щербаков:
- От всей души хочу поблагодарить вас за то, что вы приложили максимум усилий и добились высоких баллов при сдаче государственных экзаменов. И конечно, спасибо вашим педагогам, которые вложили в вас всю свою душу и знания, вашим семьям – за поддержку и терпение. Я уверен, что впереди у вас – светлое будущее. А сегодня - с праздником вас!
В большом зале дворца практически не смолкали аплодисменты, выступающие говорили с гордостью об итогах государственной аттестации-2021 в округе – ее прошли 374 выпускника, они улучшили результаты ЕГЭ прошлого года по таким предметам, как география, литература, обществознание, химия, профильная математика. Для получения аттестата необходимо было получить положительный результат по русскому языку - с этой задачей справились абсолютно все выпускники, а четверо из них по данному предмету набрали 100 баллов. Также 100-балльные результаты есть по литературе и химии. Впервые в Озерском городском округе 11-классница лицея №39 получила 100 баллов по профильной математике. Всего в копилке озерских выпускников - 7 максимальных результатов.
В завершение мероприятия к коллегам, детям и родителям обратилась начальник Управления образования Любовь Горбунова:
- Мы с вами – команда единомышленников, которая сделала все возможное, чтобы присутствующие здесь ребята блистательно окончили школу. Знания открывают для них дорогу в будущее. Уважаемые выпускники, впереди – долгая и непростая, но такая интересная взрослая жизнь. Желаю вам пройти все испытания с гордо поднятой головой и никогда не опускать руки. Пусть все ваши мечты сбудутся, в добрый путь!
По традиции, все участники торжества сфотографировались на память.
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа