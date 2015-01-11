Афиша и самые интересные события этих выходных!

С выходными вас!

Всем отличного настроения! #лето2021

Озёрск

Все выходные:

Часы работы "Лодочной станции":

Часы работы Детского парка:

12-00 Детский парк

"Мульткарусель": просмотр любимых мультиков.

Суббота, 10-ое июля

Приглашаем вас принять участие всей семьей в плоггинг-акции "Зеленая дистанция".

Чтобы принять участие в акции от тебя потребуется немного времени, усилий, поиск близлежащей лесопарковой зоны, и, конечно, хорошее настроение. В течение дня ты можешь совершить пробежку или прогулку быстрым шагом в лесу или парке, собирая легкий мусор в пакет. Будешь ли ты бежать один или позовешь группу поддержки - решать тебе. Но не забывай соблюдать меры предосторожности - дистанция, головной убор, вода.

Бежать и помогать природе - просто!

Ссылка на регистрацию https://docs.google.com/forms/d/1PKMEDOeCxRznWd435Rw3..

По субботам с 11 до 16 часов работает "Байк Парк Егоза" - горный велопарк для любителей даунхилла.

Для Вас 5 трасс, подъёмник, обед, мойка велосипедов, мангальные зоны.

А теперь еще и эко-тропа до Сугомака.

Go на гору!

Челябинск

Пятница, 9-ое июля

22-00 Парк Гагарина

Уральское кино под открытым небом

В парке Гагарина, у фонтана. Вход свободный.

Берите с собой теплые вещи, и то, на чем Вы будете сидеть.

Екатеринбург и Свердловская область

Суббота, 10-ое июля

С 12-00 ралли-спринт в формате дуэль "Уральский Грунт 2021"

АСК Арамиль, г.Арамиль, ул.Пролетарская,82Б/1, координаты: 56.713010, 60.835753

Принять участие может любой желающий!