Афиша и самые интересные события этих выходных!

С выходными вас!
Всем отличного настроения! #лето2021
Озёрск
Все выходные:
Часы работы "Лодочной станции":
Часы работы Детского парка:
12-00 Детский парк
"Мульткарусель": просмотр любимых мультиков.
Суббота, 10-ое июля
Приглашаем вас принять участие всей семьей в плоггинг-акции "Зеленая дистанция".
Чтобы принять участие в акции от тебя потребуется немного времени, усилий, поиск близлежащей лесопарковой зоны, и, конечно, хорошее настроение. В течение дня ты можешь совершить пробежку или прогулку быстрым шагом в лесу или парке, собирая легкий мусор в пакет. Будешь ли ты бежать один или позовешь группу поддержки - решать тебе. Но не забывай соблюдать меры предосторожности - дистанция, головной убор, вода.
Бежать и помогать природе - просто!
Ссылка на регистрацию https://docs.google.com/forms/d/1PKMEDOeCxRznWd435Rw3..
По субботам с 11 до 16 часов работает "Байк Парк Егоза" - горный велопарк для любителей даунхилла.
Для Вас 5 трасс, подъёмник, обед, мойка велосипедов, мангальные зоны.
А теперь еще и эко-тропа до Сугомака.
Go на гору!
Челябинск
Пятница, 9-ое июля
22-00 Парк Гагарина
Уральское кино под открытым небом
В парке Гагарина, у фонтана. Вход свободный.
Берите с собой теплые вещи, и то, на чем Вы будете сидеть.
Екатеринбург и Свердловская область
Суббота, 10-ое июля
С 12-00 ралли-спринт в формате дуэль "Уральский Грунт 2021"
АСК Арамиль, г.Арамиль, ул.Пролетарская,82Б/1, координаты: 56.713010, 60.835753
Принять участие может любой желающий!