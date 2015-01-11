В Челябинской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Челябинской области в связи с лесными пожарами и угрозой населению.

«Алексей Текслер принял решение о введении на территории региона режима ЧС в связи с лесными пожарами в Карталинском и Нагайбакском районах и угрозе населению. Это особый правовой режим вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении.

На 13 часов 9 июля на территории региона продолжают действовать три очага природных пожаров на общей площади 4 800 гектаров: очаг на 2 тыс. га в Нагайбакском районе и два очага на 1 тыс. и 1,8 тыс. га – в Карталинском.

Сохраняется угроза четырем населенным пунктам:

• поселок Новокаолиновый (Карталинский район, 232 частных жилых дома, в которых проживает 1 324 человек, в том числе 257 детей, школа и детский сад);

• поселок Джабык (Карталинский район, 329 частных жилых домов, в которых проживает 738 человек, в том числе 215 детей, детский сад и школа);

• поселок Запасное (Карталинский район, 152 частных жилых дома, в которых проживает 318 человек, в том числе 87 детей, детский сад);

• село Париж (Нагайбакский район, 7 многоквартирных двухэтажных домов и 818 частных жилых домов, в которых проживает 1712 человек, в том числе 315 детей,1 ФАП, 1 ДК, 2 детских сада, 1 школа).

Из-за усилившегося ветра осложнилась ситуация возле населенного пункта Джабык, накануне проводилась эвакуация населения.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vveden-rezhim-ChS-iz-za-lesnyh-pozharov_138774.html