Ливни с грозами и шквалом обрушатся на Челябинскую область

В Челябинской области объявлен предпоследний «оранжевый» уровень опасности – причин сразу несколько: шквалистый ветер, ливни, грозы, град и чрезвычайная пожарная опасность.
По данным Челябинского Гидрометцентра, вечером 10 июля, ночью и днем 11-го в отдельных районах области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный.
«При грозах – шквалистое усиление ветра до 25 м/с», – говорится в сообщении.
Температура воздуха ожидается 13-18 градусов ночью и 17-22 – днем.
Добавим, особенно дождей ждут на юге Челябинской области, где с 8 июля бушуют природные пожары.
https://dostup1.ru/society/Livni-s-grozami-i-shkvalom-obrushatsya-na-Chelyabinskuyu-oblast_138799.html