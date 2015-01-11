Ливни с грозами и шквалом обрушатся на Челябинскую область

Сертификат, подтверждающий вакцинацию от ковида, становится все более востребованным в России. Но получить документ о наличии иммунитета могут не только те, кто привился. На этой неделе портал «Госуслуги» стал рассылать электронные сертификаты об иммунизации с QR-кодом южноуральцам, которые переболели коронавирусом менее года назад Подробнее