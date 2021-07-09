МЧС сообщает о возможном резком ухудшении погоды на Южном Урале

В Челябинской области в воскресенье действует предупреждение МЧС о возможном резком ухудшении погоды.

«Днем 11 июля в отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град (местами – крупный)», – говорится в сообщении.

Кроме того, грозы будут сопровождаться усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 19-24 градусов.

В МЧС уточняют, что 11 июля повышается вероятность возникновения ЧС из-за аварий на объектах и линиях энергосистем. Возможны повреждения слабоукрепленных конструкций, обрывы линий электропередачи, вал деревьев, существует угроза перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличение их площади до крупных в связи с прогнозируемыми порывами ветра свыше 15 м/с. Также в ближайшие несколько суток возможен резкий подъем уровня воды в реках, переполнение прудов и водохранилищ.

https://dostup1.ru/society/MChS-soobschaet-o-vozmozhnom-rezkom-uhudshenii-pogody-na-Yuzhnom-Urale_138805.html