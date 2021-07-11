Минздрав готовит новые рекомендации по лечению ковида

Минздрав России готовит 12-ю версию методических рекомендаций по лечению коронавируса.

Как сообщил главный специалист ведомства по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов, эксперты начали разрабатывать новые подходы к лечению из-за изменения эпидемиологической ситуации.

«Некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, предложим использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара. А в стационаре раньше начинать предупреждение избыточного воспаления, чем мы привыкли делать в предыдущую волну. Некоторые препараты рекомендуем назначать при более мягких проявлениях болезни», – сказал Владимир Чуланов.

Специалист отметил, что молодые стали болеть чаще и тяжелее, при этом в зоне риска по-прежнему остаются люди старше 65 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

Кроме того, Чуланов не исключает возможности появления новых штаммов вируса. «Мы можем с высокой вероятностью говорить, что не исключено появление штаммов, которые обладают преимуществами перед другими с точки зрения распространения. Скорее всего, вирусу нужно именно это. Ему невыгодно нас убивать, поэтому у него нет цели стать более патогенным - ему важно быстрее распространяться. Но исключить появление более вирулентных вариантов мы тоже не можем», – отметил эксперт.

https://dostup1.ru/medicine/Minzdrav-gotovit-novye-rekomendatsii-po-lecheniyu-kovida_138824.html