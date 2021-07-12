Прокурор информирует

Прокуратурой Челябинской области проведен анализ состояния преступности на территории ЗАТО г.Озерск за 1 полугодие 2021 года.

По итогам анализируемого периода наблюдается снижение на 10,1% числа зарегистрированных преступлений, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Раскрываемость преступлений составила 66,5%, что выше среднеобластного показателя на 10,0%.

В ЗАТО снизилось количество таких преступлений как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (на 33,3%), в том числе повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (на 100,0%), грабежи (на 46,2%), кражи (на 16,1%), в том числе квартирные (на 100,0%), хулиганство (на 100,0%), угоны автотранспорта (на 71,4%), преступления, связанные с наркотиками (на 7,1%).

Активизирована профилактическая работа правоохранительных органов, в результате чего за 6 месяцев 2021 года произошло снижение количества преступлений, совершенных в нетрезвом виде на 23,9%, ранее судимыми на 18,1%, несовершеннолетними на 11,1%, в общественных местах на 13,3%, в том числе на улицах на 8,7%

Управление правовой статистики прокуратуры Челябинской области.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47689/