Отдел ЗАГС информирует

Межрегиональное управление № 71 ФМБА России предлагает оформление на обучение граждан, зачисление которых будет осуществляться в рамках целевого приема в 2021/2022 г. по программе высшего профессионального образования за счет средств федерального бюджета Подробнее
Сотрудники ДЭБЦ во главе с директором Натальей Косажевской регулярно занимаются спасением и выкармливанием диких животных. В обширном списке спасенных - косули, енотовидные собаки, ежи, белки, лебеди двух видов, другие птицы, в том числе хищные Подробнее