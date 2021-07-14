Отмечаем середину лета! Афиша на эти выходные!

Серединка лета 2021!

Отдыхаем, наслаждаемся тёплыми, иногда дождливыми, деньками! Афиша на эти выходные!

Все выходные:

В Городском парке работает "Лодочная станция"!

Часы работы Детского парка!

12-00 Детский парк

Мультпоказ для детей! Смотрим на погодные условия!

Пятница и суббота

20-00 ДК "Маяк, малый зал

Недетский хоррор "Свинья в стене". Режиссер Никита Золин.

Суббота, 17-ое июля

С 9 до 11-00 рядом с МФЦ

11-я "Разделяйка"

Напоминаем о некоторых изменениях в приёме категории «прочий мягкий», которая разделена на несколько подвидов:

«прочие ПЭ-ПАКЕТЫ» - маркировки C/LDPE, C/HDPE, в т.ч. фольгированные;

«прочие ПП-ПАКЕТЫ» - маркировка C/PP, PP-фольгированный;

«ДОЙ-ПАКИ» - пакеты с широким дном – от майонеза, например, или средств для стирки и т.д., с маркировками С/РР, С/LDPE, C/HDPE.

Не принимаются пакеты с маркировкой 7 и 90. К сожалению!

Внимание! Афиша может пополняться событиями! Следите за информацией!

Материал подготовила Александра Лебедева.