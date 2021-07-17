Уволен директор ММПКХ Александр Каюрин

Руководитель главного коммунального предприятия Озерска отправлен в отставку.

Александр Каюрин возглавлял муниципальное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства с 2016 года. За это время долг ММПКХ перед поставщиком ресурса вырос на несколько сотен миллионов рублей.

- Такая ситуация не устраивает ни администрацию, ни новый созыв Собрания депутатов, - подчеркивает председатель Собрания Сергей Гергенрейдер. - Отставка Александра Каюрина - это верный шаг к тому, что сферу ЖКХ нашего округа ждут позитивные перемены. Это станет возможно в том случае, если к руководству ММПКХ придет инициативный и неравнодушный руководитель, который будет заявляться в различные программы и займётся реальным оздоровлением предприятия.

Напомним, ранее Александр Каюрин был исключён и из состава «Единой России».

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа