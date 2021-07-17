Челябинская область получила более 45 тысяч доз «Спутника V»

В Челябинскую область продолжается поставка антиковидной вакцины, необходимой для проведения массовой прививочной кампании. В минувшие выходные регион получил 45 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», больше известной под торговой маркой «Спутник V».

О приходе крупной партии препарата в понедельник, 19 июля, сообщает Минздрав Челябинской области.

«В Челябинскую область прибыли 45 600 доз вакцины „Гам-КОВИД-Вак“. Они уже отправляются по медицинским учреждениям региона»,

— замечают в пресс-службе регионального ведомства.

Поставить прививку в будни можно в поликлиниках города. Запись ведется через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры поликлиники и по единому номеру «122».

По выходным можно привиться в ТРК крупных городов. За минувшие выходные в ТРК привились 1522 южноуральца.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/chelyabinskaya-oblast-poluchila-bolee-45-tysyach-doz-sputnika-v/