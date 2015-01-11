Более 1 000 южноуральцев за сутки взяты под меднаблюдение из-за ковида

Почти 300 человек заболели, более 1 тыс. контактных взяты под наблюдение за сутки – Роспотребнадзор по Челябинской области уточнил статистику по коронавирусу на 20 июля 2021 года.

Напомним, ранее Минздрав сообщил о 299 вновь выявленных инфицированных COVID-19. Всего с начала пандемии на Южном Урале 71 тыс. 409 случаев коронавируса, показатель на 100 тыс. населения – 2 060,05.

«В понедельник, 19 июля, Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области в медицинские организации переданы данные 1 006 человек для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования», – добавили в ведомстве.

Напомним, за предыдущую неделю, с 12 по 18 июля, в Челябинской области было лабораторно подтверждено 1 996 случаев заболевания.

«Заболеваемость поддерживается взрослым населением, составляющим 88,7% в структуре. Отмечается рост заболеваемости по всем возрастным группам, особенно среди детей: в группе до 1 года – в 1,4 раза, 1-6 лет – в 1,4 раза, 7-14 лет – в 1,4 раза, 15-17 лет – в 1,6 раза. Среди 18-29-летних заболеваемость выросла на 6,6%, у 30-49-летних – в 1,2 раза, старше 65 лет – на 6%. Наименьший прирост отмечается в группе 50-64 – в 1,2 раза», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.+

Кроме того, за 28-ю неделю зарегистрировано 409 COVID-пневмоний, что выше уровня заболеваемости прошлой недели на 17,9%.

https://dostup1.ru/medicine/Bolee-1-000-yuzhnouraltsev-za-sutki-vzyaty-pod-mednablyudenie-iz-za-kovida_139143.html