Как всегда в преддверие выходных афиша!
Здесь собрано самое интересное!
Все выходные:
12-00, Детский парк.
Просмотр любимых мультфильмов!
График работы Детского парка:
График работы "Лодочной станции":
Суббота, 24 июля
11-00, глк "Егоза"
Байк Парк Егоза: для вас 5 трасс с трамплинами и подъёмник!
Есть бесплатная парковка, мангальные зоны и возможность заказать горячий обед от шефа.
Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!
1200₽ - день катания // 700₽ - 7 подъёмов
Обед - 250₽
Мангальные зоны 200 руб/час
Наличие шлема обязательно! Несовершеннолетним требуется расписка от родителей.
А ещё обязательно посетите эко-тропу «Туда и обратно», объединяющую территорию ГЛК "Егоза" и особо-охраняемые природные зоны (озеро Сугомак и Сугомакскую пещеру) и проходит у подножья гор.
Она оптимальна для пешей и велопрогулки, так как отличается пологостью, доступностью и охватывает самые интересные объекты. Среди них: руины Динамитного завода, родники, пещера.
Длина маршрута в одну сторону 6 км.
Регистрация участников 11-30, старт 12-00
Пляж "Нептун": Чемпионат Озерска по плаванию на открытой воде.
Федерация плавания Озерска приглашает жителей города старше 14 лет, уверенных в своих силах и имеющих допуск врача к участию к соревнованиям по плаванию принять участие в Открытом Чемпионате Озерского городского округа по плаванию на открытой воде.
Челябинская область, оз.Аргази
11-30, водохранилище Аргази
Гребной марафон «Жемчужный». Полсотни гребцов на сапбордах, каяках и байдарках устроят гонку на воде. На пляже будет возможность взять в аренду сапборд и каяк.
«Дистанция выставляется в день проведения, с учетом погодных условий. Для каяков и байдарок не более 20 километров, для сапов не более семи километров».
Челябинская область, п.Слюдорудник
ЯРМАРКА "НА РУДНИКАХ"
Материал подготовила Александра Лебедева.