Как всегда в преддверие выходных афиша!

Здесь собрано самое интересное!

Все выходные:

12-00, Детский парк.

Просмотр любимых мультфильмов!

График работы Детского парка:

График работы "Лодочной станции":

Суббота, 24 июля

11-00, глк "Егоза"

Байк Парк Егоза: для вас 5 трасс с трамплинами и подъёмник!

Есть бесплатная парковка, мангальные зоны и возможность заказать горячий обед от шефа.

Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!

1200₽ - день катания // 700₽ - 7 подъёмов

Обед - 250₽

Мангальные зоны 200 руб/час

Наличие шлема обязательно! Несовершеннолетним требуется расписка от родителей.

А ещё обязательно посетите эко-тропу «Туда и обратно», объединяющую территорию ГЛК "Егоза" и особо-охраняемые природные зоны (озеро Сугомак и Сугомакскую пещеру) и проходит у подножья гор.

Она оптимальна для пешей и велопрогулки, так как отличается пологостью, доступностью и охватывает самые интересные объекты. Среди них: руины Динамитного завода, родники, пещера.

Длина маршрута в одну сторону 6 км.

Регистрация участников 11-30, старт 12-00

Пляж "Нептун": Чемпионат Озерска по плаванию на открытой воде.

Федерация плавания Озерска приглашает жителей города старше 14 лет, уверенных в своих силах и имеющих допуск врача к участию к соревнованиям по плаванию принять участие в Открытом Чемпионате Озерского городского округа по плаванию на открытой воде.

Челябинская область, оз.Аргази

11-30, водохранилище Аргази

Гребной марафон «Жемчужный». Полсотни гребцов на сапбордах, каяках и байдарках устроят гонку на воде. На пляже будет возможность взять в аренду сапборд и каяк.

«Дистанция выставляется в день проведения, с учетом погодных условий. Для каяков и байдарок не более 20 километров, для сапов не более семи километров».

Челябинская область, п.Слюдорудник

ЯРМАРКА "НА РУДНИКАХ"

Материал подготовила Александра Лебедева.