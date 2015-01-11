Медики в 3-й раз зафиксировали антирекорд по смертности от COVID-19

В оперштабе по контролю за коронавирусом в третий раз зафиксировали рекордное количество летальных исходов – за минувшие сутки в России скончались 799 человек.

Такое же количество смертей было 16 и 24 июля. А всего инфекция унесла жизни 156 тыс. 977 жителей страны. С начала пандемии выявили 6 млн 218 тыс. 502 случая COVID-19, из них 23 тыс. 270 – за минувшие сутки.

По оперативной информации, на 29 июля в Челябинской области медики зафиксировали 74 тыс. 284 случая, из них 335 – новых. Это также новый антирекорд. За сутки в регионе от коронавируса умерли 14 человек.

https://dostup1.ru/medicine/Mediki-v-3-y-raz-zafixirovali-antirekord-po-smertnosti-ot-COVID-19_139448.html