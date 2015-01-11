В Челябинской области начнут внедрять новый школьный предмет

В 2021-2022 учебном году в Челябинской области планируется реализовать несколько новых проектов в сфере образования – они касаются как непосредственно самого учебного процесса, так и сопутствующих факторов.

Первый из таких проектов – это «Экологическое образование в Челябинской области». Его анонсировали на днях региона в Совете Федерации РФ. Проект призван сформировать систему непрерывного экологического образования, способствовать развитию эко-волонтерства и воспитанию заботы об окружающей среде. С 1 сентября 2021 года первоклассники школ региона в рамках внеурочной деятельности начнут осваивать азы практической экологии. Для младших школьников разработаны учебные пособия.

По словам министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова, учебные пособия получили положительные отзывы от федеральных издателей, которые занимаются тиражированием учебной литературы, входящей в федеральный реестр учебников и учебных пособий.

«Надеюсь, что в недалеком будущем мы создадим полноценный учебно-методический комплекс, который войдёт в федеральный перечень учебников, рекомендуемых, или хотя бы допущенных для работы в общеобразовательных организациях. Наш регион будет выступать базовой экспериментальной площадкой», – сообщил Кузнецов.

Также в школах региона продолжится работа по созданию ресурсных классов для детей с расстройствами аутистического спектра. Такой класс уже создан в Челябинске, а вскоре он появится в Магнитогорске.

По словам министра, Челябинская область является одним из регионов, в котором реализуется проект Цифровой образовательной среды. Он предполагает использование для повышения качества образования гаджетов, локальных вычислительных сетей, компьютерного и проекционного оборудования. Создание инфраструктуры, соответствующей цифровому стандарту, запланировано на 2021 и 2022 годы.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-nachnut-vnedryat-novyy-shkolnyy-predmet_139392.html