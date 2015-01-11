В Озерске будут строже контролировать соблюдение масочного режима

На заседании оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в округе принято решение усилить контроль за соблюдением режима ношения масок в торговых организациях и общественном транспорте.

Несмотря на ограничения в проведении спортивных и массовых мероприятий, отмену командировок на предприятиях, заболеваемость в Озерске и поселках растет. По информации заместителя главного государственного санитарного врача Дмитрия Батенева, за июль зафиксировано 511 случаев заболеваемости COVID-19. Причины заражения разные: контакты на работе (без соблюдения норм санитарной безопасности), контакты внутри семей, возвращение жителей Озерска из отпусков. Фактором для распространения коронавируса является «расслабленность» населения: многие перестали носить маску в местах общественного пользования, персонал некоторых торговых организаций и заведений общепита также игнорирует санитарные нормы.

В связи с этим на заседании штаба было принято решение: МРУ-71, УМВД по г. Озерск и администрация округа увеличат количество совместных контрольных мероприятий в магазинах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте. В ходе рейдов будут выписываться протоколы о нарушении масочного режима.

Главный врач Клинической больницы №71 Евгений Фомин проинформировал коллег о количестве пациентов, находящихся в стационаре – 76 жителей округа, которые получают необходимое лечение.

На заседании штаба было озвучено количество жителей Озерского городского округа, вакцинированных против коронавируса: первым компонентом вакцины привито 21042 человека, вторым – 14469 (данные на 29 июля). Напомним: по мнению многих эпидемиологов, побочные реакции после прививки не сравнятся с последствиями заболевания коронавирусной инфекцией. Этапы вакцинации могут сопровождаться индивидуальными реакциями (непродолжительным повышением температуры, слабостью, болезненностью в месте укола), которые возникают далеко не у всех. Но дискомфортные ощущения пройдут бесследно, тогда как последствия болезни могут быть весьма тяжелыми.

Вакцинация против коронавируса продолжается, в наличии имеется вакцина «Гам-Ковид-Вак».

Предварительно записаться тем, кто планирует поставить вакцину в течение месяца, можно на сайте КБ № 71, раздел Вакцинация, городская поликлиника.

Запись на вакцинацию доступна по телефону 4-40-90 (городская поликлиника).

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/47842/