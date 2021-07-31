Информация о заболеваемости COVID-19 в Озёрском городском округе

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 26.07.2021г. по 01.08.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 153 новых случая заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 106 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

Применяются вакцины для профилактики коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), а также «ЭпиВакКорона»

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 02.08.2021 получили 1 прививку 21 478 человек, 2 прививки – 15 608 человек.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47858/