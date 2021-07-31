Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Воздушно-десантных войск

Сегодня, 2 августа, в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских военнослужащих и ветеранов и отметил, что десантников по праву называют элитой Российской армии.

«На долю десантников приходятся самые ответственные, самые сложные задачи, и „голубые береты“ с честью выполняют их в мирное и военное время. Воздушно-десантные войска твердо стоят на страже безопасности россиян, защищают государственные интересы за пределами страны»,

— сказал Алексей Текслер.

По словам губернатора, десантники всегда были и остаются примером бескорыстного служения Родине и образцом для подрастающего поколения. Для южноуральских призывников честь пройти отбор в ВДВ, и многие впоследствии остаются на военной службе.

«Желаю всем десантникам и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, благополучия. Берегите традиции боевого братства, храните память о павших товарищах. Успехов в службе, всего самого доброго!»

— поздравил Алексей Текслер.

https://www.1obl.ru/news/fotoreportazh/aleksey-teksler-pozdravil-yuzhnouraltsev-s-dnem-vozdushno-desantnykh-voysk/