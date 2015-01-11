Водитель проявил невнимательность за рулем и совершил наезд на припаркованный автомобил

3 августа 2021 года, около 10 часов 30 минут, в городе Озерск на ул. Лермонтова 7, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигаясь по дороге с односторонним движением проявил невнимательность и совершил наезд на припаркованный у дороги автомобиль ВАЗ-21074, который от удара отбросило на впереди стоящий припаркованный автомобиль Audi A4, в результате чего транспортным средствам были причинены технические повреждения.

В настоящее время по факту данного дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.