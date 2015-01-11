Центральная городская библиотека приглашает на «Фотосушку-2021»

Фотосушка – народная акция по обмену фотографиями.
Участниками могут стать все желающие, как профессиональные фотографы, так и любители, без возрастных ограничений и с любыми техническими возможностями.
Что нужно? Принести распечатанные фотографии, которые вы сможете развесить на веревках. На задней стороне фотографий необходимо написать свое имя, название работы и послание будущему владельцу.
Размер и количество снимков: не ограничено.
Запрещается выставлять контент: ню, реклама, пропаганда насилия и экстремизма.
В конце мероприятия организаторы подводят итоги и награждают призами работы, набравшие наибольшее количество скрепок-голосов. Также по окончании акции происходит обмен фотографиями.
Партнеры акции:
JPRINT Печатная компания
Сбер
Магазин «Фотосервис» (проспект Победы, 37) с 3 августа по 19 августа сделает скидку на печать фотографий каждому, кто скажет кодовое слово «фотосушка».
Во время фотосушки для гостей выступит ROCK BAND ОРаторское искусcтво.
Место проведения: Центральная городская библиотека, площадка у входа.
Дата и время: 19 августа, начало в 18 часов.
Участие бесплатное, вход свободный.
Просим соблюдать санитарно-эпидемиологические требования!