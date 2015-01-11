Центральная городская библиотека приглашает на «Фотосушку-2021»

Фотосушка – народная акция по обмену фотографиями.

Участниками могут стать все желающие, как профессиональные фотографы, так и любители, без возрастных ограничений и с любыми техническими возможностями.

Что нужно? Принести распечатанные фотографии, которые вы сможете развесить на веревках. На задней стороне фотографий необходимо написать свое имя, название работы и послание будущему владельцу.

Размер и количество снимков: не ограничено.

Запрещается выставлять контент: ню, реклама, пропаганда насилия и экстремизма.

В конце мероприятия организаторы подводят итоги и награждают призами работы, набравшие наибольшее количество скрепок-голосов. Также по окончании акции происходит обмен фотографиями.

Партнеры акции:

JPRINT Печатная компания

Сбер

Магазин «Фотосервис» (проспект Победы, 37) с 3 августа по 19 августа сделает скидку на печать фотографий каждому, кто скажет кодовое слово «фотосушка».

Во время фотосушки для гостей выступит ROCK BAND ОРаторское искусcтво.

Место проведения: Центральная городская библиотека, площадка у входа.

Дата и время: 19 августа, начало в 18 часов.

Участие бесплатное, вход свободный.

Просим соблюдать санитарно-эпидемиологические требования!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47878/