Трое озерских школьников в составе сборной Челябинской области будут бороться за медали в Финале IX Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Представляем озерских участников:

Ковалев Сергей и Куценко Дмитрий в этом году закончили 9 класс МБОУ СОШ №33, в движении «Ворлдскиллс» с 2019 года. За это время, благодаря наставникам – работникам ГБПОУ ОзТК и ФГУП ПО «Маяк» ребята заняли:

- 1 место на VII Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Worldskills 2019 г.,

- 1 место на VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 2020 г.,

- 1 место на VIII Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Челябинской области 2020 г.

Журавлев Игорь в этом году закончил 9 класс МБОУ СОШ №25, в движении «Ворлдскиллс» с 2019 года. За это время, благодаря навыкам, которые привил отец, и под чутким руководством наставников – педагогов ГБПОУ ОзТК, Игорь завоевал:

1 место на VII Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области 2019,

3 место на VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» 2020 г.,

1 место на VIII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Челябинской области 2020 г.

Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors – школьников до 16 лет.

В 2021 году финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится с 25 по 29 августа в Уфе. Соревнования пройдут по 105 профессиональным компетенциям, разделенным на 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. По 51 компетенции запланированы состязания направления WorldSkills Russia Juniors.

Участниками финала станут более 1800 конкурсантов, из них более 600 – юниоры. Экспертное сообщество представят около 2000 человек. В чемпионате также примут участие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств.

Следим за событиями Национального Чемпионата с помощью официального сайта - http://worldskills74.ru/.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47903/