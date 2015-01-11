Специалисты отдела охраны окружающей среды продолжают проводить субботники в рамках всероссийской акции «Вода России»

Главная задача акции «Вода России» - пропаганда бережного отношения к водоемам и формирование ответственного отношения к природе.

Не первый год в акции принимают участие ребята разного возраста. Этим летом учащиеся МБОУ СОШ № 38 решили потрудиться на благо нашего города, подтверждая мнение о том, что молодое поколение выступает за чистоту и порядок.

31 июля и 3 августа школьники наводили порядок на береговой полосе оз. Иртяш, в районе детского лагеря «Отважных». В результате, территория стала чище: в специальные пакеты был собран бытовой мусор, оставшийся после пикников отдыхающих у воды. Директор «Чистого города» Дмитрий Бурунов, по доброй традиции, принял участие в субботнике и организовал своевременный вывоз пакетов.

Муниципальные экологи благодарят всех участников субботника и отмечают, что с каждым днем в округе становится все больше жителей с активной экологической позицией: добровольцы самостоятельно приводят берега в порядок/

Специалисты отдела охраны окружающей среды приглашают всех неравнодушных жителей присоединяться к уборке зон общего отдыха:

- Мы рады помочь и поддержать активных жителей и организовать своевременный вывоз собранного мусора. Для этого необходимо заранее позвонить в отдел охраны окружающей среды по телефонам: 2-37-02, 2-51-57 и сообщить о дате, месте и времени субботника.

Найдите время для добрых дел!

Информация и фото отдела охраны окружающей среды.