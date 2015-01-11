Сотрудниками УМВД России по ЗАТО г. Озерск завершено расследование по факту мошенничества

Обвиняемой – ранее судимой жительнице Краснодара, 1991 года рождения, грозит до 5 лет лишения свободы.

В Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Из материалов уголовного дела следует, что в полицию Озерска обратилась местная жительница 1986 года рождения, с заявлением по факту совершения в отношении неё мошенничества. Со слов обратившейся, в социальной сети она заказала товар для ногтевого сервиса, после оплаты продавец сообщил, что покупка готовится к отправке, и сделал предложение ознакомится с новым товаром магазина. Так, женщина совершила еще два заказа и перевела на указанный продавцом банковский счет свои денежные средства. После того, как потерпевшая перевела более 112 000 рублей за товар, продавец перестал выходить на связь.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного противоправного деяния сотрудниками полиции была задержана ранее судимая жительница Краснодара, 1991 года рождения.

Обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.