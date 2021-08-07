Новости недели с Александрой Лебедевой (08.08.21 г.)

5 августа 2021 года, около 10 часов 15 минут, в городе Озерск на ул. Октябрьская 14, водитель, управляя автомобилем мусоровоз МК-3552-03, зацепил электрический кабель, висящий на высоте 3,7 метра, в результате чего произошло падение осветительной опоры на автомобиль ВАЗ-2115 Подробнее
Специалисты отдела охраны окружающей среды ежегодно ликвидируют несанкционированные свалки в округе. Работа осуществляется в рамках муниципальной программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» Подробнее
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер исключил дистанционный режим обучения в школах – такое заявление глава региона сделал на совещании по подготовке образовательных организаций региона к новому учебному году Подробнее