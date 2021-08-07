Информация о заболеваемости COVID-19 в Озёрском городском округе

Межрегиональное управление №71 информирует, что в период с 02.08.2021г. по 08.08.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 133 новых случая заболевания COVID-19. За этот период выздоровели 127 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

Применяются вакцины для профилактики коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V).

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России,по состоянию на утро 09.08.2021 получили 1 прививку 21949 человек, 2 прививки – 18609 человек.

Предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение ближайшего месяца на сайте Клинической больницы № 71.

Запись на вакцинацию доступна по телефону 4-40-90 (городская поликлиника),

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47941/