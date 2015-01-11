Водитель не уступил дорогу при выезде с прилегающей территории

8 августа 2021 года, около 11 часов 57 минут, в городе Озерск, на пр. Ленина 77, водитель, управляя автомобилем «Kia Seltos», при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу водителю мотоцикла «Honda», движущегося по главной дороге.

В результате чего, водитель мотоцикла не выбрав безопасную скорость движения до движущегося впереди автомобиля при экстренном торможении упал на проезжую часть, повредив мотоцикл. Столкновения транспортных средств не было.

В настоящее время по факту данного дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.