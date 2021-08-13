ЧелГУ объявил о дополнительном наборе абитуриентов на бюджет

Челябинский государственный университет предоставил абитуриентам бакалавриата и специалитета дополнительную возможность попасть на бюджет в этом учебном году. Дополнительный набор пройдет с 18 по 26 августа, сообщает пресс-служба университета.

В рамках дополнительного набора подать документы можно на следующие направления обучения:

— прикладная математика и информатика;

— физика;

— радиофизика;

— материаловедение и технологии материалов;

— химия;

— фундаментальная и прикладная химия;

— фундаментальная информатика и информационные технологии.

В пресс-службе отметили: для попадания в дополнительный набор абитуриентам предстоит пройти процедуру поступления с самого начала, даже если ранее уже предпринималась попытка поступить на бюджет. Необходимо будет зарегистрироваться в личном кабинете, подать заявление, пройти вступительные испытания и написать согласие на зачисление.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chelgu-obyavil-o-dopolnitelnom-nabore-na-byudzhet/