Как легче перенести жару!

Вниманию жителей округа!
Муниципальное учреждение «Поисково спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
18-23 августа 2021 в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7°С и более, сильная жара с максимальными температурами во второй половине дня до 36-37°С.
Рекомендации гражданам:
· Ограничьте физические нагрузки;
· Постарайтесь не выходить на улицу в разгар жары – с 11 до 16 часов;
· Не оставляйте маленьких детей спать на солнцепеке;
· Носите светлую просторную одежду из натуральных тканей. Обязателен головной убор;
· При передвижении по улицам больше находитесь в тени;
· Пейте больше воды комнатной температуры (но ни в коем случае не ледяной);
· Будьте осторожны с алкоголем (спиртные напитки в жару провоцируют тахикардию и сильное расширение сосудов головного мозга, что может привести к инфарктам или инсультам);
· Желательно ограничить курение;
· Пища должна быть легкой (рыба, овощи, фрукты и ягоды);
· По возможности принимайте прохладный душ несколько раз в день.
(использованы рекомендации специалистов Института скорой медицинской помощи имени Склифосовского)