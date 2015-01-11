Накануне произошло отключение электричества в старом городе и микрорайоне Заозёрный

Накануне во второй половине дня в ходе работ на строительном объекте произошло повреждение электрического кабеля. В результате, без электричества остались часть старого города и микрорайон Заозёрный.

Глава округа взял ситуацию под личный контроль. Было найдено оперативное решение, и старый город был оперативно подключен к электроснабжению по обводной схеме.

Электроснабжение микрорайона Заозёрный было восстановлено в течение двух-трёх часов. К подрядной организации, осуществляющей строительные работы, будут применены меры воздействия.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48071/