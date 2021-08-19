Афиша на 21 и 22-ое августа!

Как нам обещают синоптики - это последние жаркие деньки уходящего лета!

Давайте же отдыхать, купаться, загорать и...культурно обогощаться! Афиша!

Озёрск и его окрестности:

Все выходные:

Работает Лодочная станция:

Суббота, 21-ое августа

С 11 до 16-00 глк"Егоза"

Для вас 5 трасс с трамплинами и подъёмник!

Есть бесплатная парковка, мангальные зоны и возможность заказать горячий обед от шефа.

Go на гору!

Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!

1200₽ - день катания // 700₽ - 7 подъёмов

Обед - 250₽

Мангальные зоны 200 руб/час

Наличие шлема обязательно!

Несовершеннолетним требуется расписка от родителей.

15-00, Стадион "Труд"

« II Фестиваль-конкурс военных оркестров «Золото Уральских фанфар - 2021», посвященный 70-летию Озерской дивизии. Событие по-настоящему уникальное! Яркий праздник музыкального таланта и исполнительского мастерства! В плац-концертах будут соревноваться военные оркестры Уральского округа войск национальной гвардии России. В программе также дефиле сводного оркестра и шоу барабанщиков.

16-00, П.Слюдорудник

3-й этап Кубка Урала по эндуро на мотоциклах.

Воскресенье, 22-ое августа

10-30 Летний театр в Городском парке!

Заключительные спектакли Летнего театра!

"Давай дружить, Ромашка!" А. Сюськин

Сказка для малышей (0+)

18-00 Летний театр в Городском парке!

«Сборная СССР» - необычный спектакль и для театра, и для города. История, рассказанная героями, повествует о создании Озерска, о людях, работающих на атомном производстве, о том, как складывались их судьбы. В основу спектакля положены воспоминания ветеранов физиков-атомщиков.

Документальная драма (16+)

Материал подготовила Александра Лебедева.