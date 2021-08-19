Афиша на 21 и 22-ое августа!

Как нам обещают синоптики - это последние жаркие деньки уходящего лета!
Давайте же отдыхать, купаться, загорать и...культурно обогощаться! Афиша!
Озёрск и его окрестности:
Все выходные:
Работает Лодочная станция:
Суббота, 21-ое августа
С 11 до 16-00 глк"Егоза"
Для вас 5 трасс с трамплинами и подъёмник!
Есть бесплатная парковка, мангальные зоны и возможность заказать горячий обед от шефа.
Go на гору!
Подъёмник работает с 11:00 до 16:00!
1200₽ - день катания // 700₽ - 7 подъёмов
Обед - 250₽
Мангальные зоны 200 руб/час
Наличие шлема обязательно!
Несовершеннолетним требуется расписка от родителей.
15-00, Стадион "Труд"
« II Фестиваль-конкурс военных оркестров «Золото Уральских фанфар - 2021», посвященный 70-летию Озерской дивизии. Событие по-настоящему уникальное! Яркий праздник музыкального таланта и исполнительского мастерства! В плац-концертах будут соревноваться военные оркестры Уральского округа войск национальной гвардии России. В программе также дефиле сводного оркестра и шоу барабанщиков.
16-00, П.Слюдорудник
3-й этап Кубка Урала по эндуро на мотоциклах.
Воскресенье, 22-ое августа
10-30 Летний театр в Городском парке!
Заключительные спектакли Летнего театра!
"Давай дружить, Ромашка!" А. Сюськин
Сказка для малышей (0+)
18-00 Летний театр в Городском парке!
«Сборная СССР» - необычный спектакль и для театра, и для города. История, рассказанная героями, повествует о создании Озерска, о людях, работающих на атомном производстве, о том, как складывались их судьбы. В основу спектакля положены воспоминания ветеранов физиков-атомщиков.
Документальная драма (16+)
Материал подготовила Александра Лебедева.