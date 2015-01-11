Житель Озерска оформил кредит и перевел его мошенникам

В УМВД России по ЗАТО г. Озерск обратился местный житель 1991 года рождения, ставший жертвой мошенников. Потерпевший рассказал полицейским, что ему на телефон поступил звонок от неизвестного, который представился работником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Для того чтобы предотвратить действия мошенников лжесотрудник банка предложил как можно скорее оформить «встречный» кредит, перевести его на безопасный счет, и тогда кредит будет «аннулирован». Доверившись мошенникам, мужчина оформил кредит через телефонное приложение банка, продиктовал данные своей карты и коды из смс-сообщений. Но уже после общения с мошенником озерчанин решил самостоятельно позвонить в отделение банка, где ему сообщили, что он стал жертвой мошенников. Таким образом, мужчина лишился 565 530 рублей.

По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в», «г» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Сотрудники полиции напоминают, что необходимо быть бдительными, когда вам звонят неизвестные люди, представляются сотрудниками банков или других организаций и просят произвести различные манипуляции с вашими банковскими картами, либо оформить на свое имя кредит. ЭТО МОШЕННИКИ!

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимости перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, следует незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.