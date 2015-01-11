С 1 сентября в Детской библиотеке будет работать книжная выставка «Безмерное горе России — имя ему Беслан»

3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В нашей стране эта дата неразрывно связана с трагическими событиями в Беслане (Республика Северная Осетия - Алания), произошедшими с 1-3 сентября 2004 года.

В память об этих трагических днях в читальном зале Детской библиотеки оформлена книжная выставка «Безмерное горе России – имя ему Беслан», на которой представлены книги, издания периодической печати, информационно-библиографические издания антитеррористической направленности.

Напомним, что 1 сентября 2004 года во время праздничной линейки в школу №1 проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. Заложниками стали 1128 человек. Боевики согнали детей и взрослых в здание школы, а затем три дня удерживали - без еды и воды, под дулами автоматов и с подвешенными над головами бомбами. В результате чудовищного теракта погибли 333 человека, из которых 186 - дети в возрасте от 1 до 17 лет.

Теракт в Беслане стал одним из самых масштабных и самых бесчеловечных в новейшей истории России. Именно в память о жертвах Беслана в России Федеральным законом «О днях воинской славы России» в 2005 году был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата стала символом солидарности государства и общества в борьбе с терроризмом, ее отмечают ежегодно по всей России.

В 2021 году мы будем в 17-й раз вспоминать эту трагедию. Однако в истории России было немало дней, омрачённых террористами. Взрывы в жилых домах, в метро, на вокзалах, в общественном транспорте, захваты заложников. Поэтому в День солидарности в борьбе с терроризмом мы вспоминаем всех жертв, скорбим о погибших от рук террористов. Сопереживаем всем пострадавшим от террористических актов. Мы восхищаемся подвигом несломленных. Гордимся теми, кто спасал.

Выставка будет действовать с 1 по 10 сентября 2021 года.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48199/