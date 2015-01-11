В Парке культуры и отдыха завершил свою работу проект минувшего сезона «Летний театр»

В воскресенье, 22 августа, утром для детей была показана сказка Андрея Сюськина «Давай дружить, Ромашка!», а вечером, зрители увидели документальную драму Никиты Золина «Сборная СССР».

Постановка, завершившая показы спектаклей на природе, в городском парке, который тоже является историей нашего города, прозвучала символично.

Автор спектакля Никита Золин, перекопав массу документов, представил свое видение событий далекого прошлого. Без лозунгов и речей, просто и без затей повествует он о жизни наших бабушек и дедушек, приехавших на «секретный объект». И самое главное здесь – молодость, вера в то, что сбудутся мечты, все будет хорошо.

Каждый из актеров проживает свою маленькую жизнь в этом отрезке времени удивительно достоверно, так, что зал и смеется вместе с исполнителями и сдерживает рыдания в финале. Постановку можно назвать памятником тем, кто отдал свое здоровье и жизнь, чтобы в глухом лесу появились необыкновенный город и комбинат...

Полную статью можно прочесть на сайте театра: https://teatr-ozersk.ru/news/84-novosti-73-go-teatral

Фото Владимира Оськина, Владимира Чиркова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48235/