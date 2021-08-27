В Челябинской области с 2023 года планируют выдавать сертификаты на обучение детей в кружках и секциях

В эти дни многие семьи выбирают кружки и секции для детей. Как найти творческий или спортивный коллектив для ребенка и хватит ли на всех бесплатных мест, в пятницу, 27 августа, рассказала заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук.

«В Челябинской области есть полноценная система дополнительного образования. В нее входят спортивные школы и школы искусств, дворцы культуры и центры детского творчества, детские сады, общеобразовательные школы и организации среднего профессионального образования. Словом, выбор богатый. Мы уже создаем навигатор по секциям и кружкам. В будущем любой родитель сможет использовать его для поиска подходящего направления для занятий»,

— говорит Елена Сидорчук.

А пока навигатор находится в стадии разработки, Сидорчук советует открывать сайты ближайших детских организаций — информация о программах допобразования там представлена в полном объеме. Причем набор во многие коллективы как раз идет в эти дни.

По словам чиновника, новые кружки и секции открываются в области каждый год. В сентябре распахнет свои двери центр цифрового образования детей IT-куб в Сатке, появился «Кванториум» в Троицке. Заниматься с детьми дополнительным образованием сейчас планируют даже библиотеки. До 2024 года в целом в системе регионального допобразования создадут еще 12 тысяч «посадочных» мест. На каждом смогут проходить обучение по пять и более ребятишек.

Среди самых востребованных сегодня «Кванториумы» и IT-кубы. Пока возможности по приему детей на бюджет в этих организациях ограничены.

«Но любой желающий может подать заявку на обучение без конкурсного отбора. Чтобы принять как можно больше детей, педагоги создают не только годовые, но еще и краткосрочные модули. Например, какие-то курсы можно пройти за месяц, за два. Это полезно и для детей. За это время они могут понять, нравится им предмет или нет, стоит ли заниматься»,

— говорит Елена Сидорчук.

В государственной системе дополнительного образования Челябинской области сейчас занимаются более 360 тысяч учеников. Причем, часть из них посчитаны несколько раз, если записаны в два кружка или больше. Но уже в следующем году регион собирается персонифицировать каждое место и узнать реальное число детей, посещающих кружки и секции.

А уже в 2023 году в Челябинской области должны появиться сертификаты на дополнительное образование.

«Каждый сертификат будет рассчитан не на какое-то количество кружков, а на определенную сумму. Разные программы допобразования стоят по-разному. Например вокал, художественное творчество не такие затратные, как техническое творчество. И задача родителей будет — выбрать, на какие слуги семья потратит заложенные в сертификат деньги»,

— говорит Елена Сидорчук.

Чиновники обещают, что тратить деньги разрешат на занятия даже в коммерческих центрах, если те получат лицензию.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-s-2023-goda-planiruyut-vydavat-sertifikaty-na-obuchenie-detey-v-kruzhkakh-i-/