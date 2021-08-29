Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам

В течение нескольких лет Рособрнадзор планирует поэтапно вводить изменения в Единый государственный экзамен по всем предметам, кроме информатики. Однако изменения не будут революционными, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев на традиционном Общероссийском родительском собрании, передает ТАСС.

«Я бы хотел сразу беспокойство родителей немного успокоить — каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем. Все изменения будут поэтапно проходить в течение 2022, 2023 и 2024 годов. Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно»,

— сказал Анзор Музаев.

По его словам, изменения будут направлены на то, чтобы ученики после окончания школы могли применять полученные знания в жизни.

На сайте «Федерального института педагогических измерений» также сообщается, что с 2022 года во всех предметах, кроме информатики, планируется включение новых моделей заданий на применение предметных знаний.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/rosobrnadzor-vneset-izmeneniya-v-ege-pochti-po-vsem-predmetam/