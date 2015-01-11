На Южном Урале возможна вспышка лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор России предупредил о возможной вспышке лихорадки Западного Нила – эта инфекционная болезнь передается при укусе обычных комаров.

Вспышка возможна уже в сентябре, в период осенней активизации насекомых. Для этого необходима теплая и влажная погода с затяжными осадками.

«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году – обилие осадков, прогнозируемое на большей территории России, теплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», – говорится на сайте ведомства.

При этом в Роспотребнадзоре отметили, что заболеваемость лихорадкой Западного Нила регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, причем более 80% случаев – в регионах Южного федерального округа.

Лихорадка Западного Нила – природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. В тяжелых случаях (1–5 %) – с поражением центральной нервной системы, вызывая менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-vozmozhna-vspyshka-lihoradki-Zapadnogo-Nila_140611.html