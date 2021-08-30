2021-08-31YEKT13:00:00 | Новости Городские новости Евгений Щербаков: «В округе идёт системная работа по ремонту дорог» Сегодня глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк», депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Похлебаев выехали на Озерское шоссе, где убедились в том, что капитальный ремонт автодороги проводится на должном уровне.

Всего из регионального бюджета на ремонт было выделено 90 млн рублей. Он будет осуществляется в два этапа. В этом году в округ было направлено 65 млн рублей. На эти средства планируется обновить дорожное покрытие площадью 45 тысяч кв. м. Капитальный ремонт проводится силами ФГУП «ПО «Маяк». В настоящее время на объекте работает порядка десяти единиц техники. Уже в этом году будет полностью отремонтирован участок с четырёх полосным движением, и дорога далее в сторону поворота на Татыш.

Второй этап капитального ремонта запланирован на 2022 год. В следующем году будет отремонтировано ещё более 15 тысяч кв. м. По мнению специалистов УКС, подрядчик набрал динамичный темп работы, с соблюдением установленных сроков. Контроль за качеством укладки асфальта осуществляется ежедневно.

– Эта дорога была самой «убитой». Я хочу ещё раз поблагодарить губернатора Челябинской области Алексея Текслера за выделенные на ремонт средства. Заранее был подготовлен проект, асфальт здесь будет уложен в два слоя. Впервые был заключён контракт сроком на два года. В следующем году останется отремонтировать участок протяжённостью более 400 метров. За два года мы сделаем хорошую новую дорогу, которой мы все будем долгое время с удовольствием пользоваться, – отметил глава округа.

Евгений Щербаков подчеркнул, что в округе идёт системная работа по ремонту дорог. По его мнению, за последние пять лет удалось осуществить в этом направлении настоящий прорыв:

– Проблем много и нам есть над чем работать. Жители округа знают наши дороги Озерск-Касли, Озерск-Метлино, Татышское шоссе, эти дороги нам уже удалось отремонтировать вместе с нашим социальным партнёром –ФГУП «ПО «Маяк».

Сотрудничество с градообразующим предприятием обеспечивает нам гарантии и качество. Работают озерчане, которые сами и будут этими дорогами пользоваться. Это очень важная работа. Сейчас всё идёт по плану, качество контролируется очень серьёзно и со стороны «Маяка», и со стороны специалистов УКС, поскольку все заинтересованы в том, чтобы дороги у нас в округе были на должном уровне.

Напомним, что помимо капитального ремонта, о котором идёт речь, в июне этого года в плановом режиме в округе был осуществлён и карточный ремонт дорог, который проводился также силами градообразующего предприятия.

– Право на выполнение этого ремонта "Маяк" получил по итогам конкурса, и сразу же после этого мы приступили к работе. Задача очень амбициозная, масштабная и значимая – все как мы любим, – прокомментировал ход работ Михаил Похлебаев. – По Озёрскому шоссе идёт большой транспортный поток: и грузовые машины, и пассажирские, поэтому стоит задача обеспечить комфорт и безопасность всем участникам движения. Мы очень в этом заинтересованы, поскольку по этой дороге ездят также и заводские автобусы с работниками ФГУП «ПО «Маяк». Надеюсь, что дорога получится быстрая и легкая, чтобы люди с удовольствием её пользовались.













































Информация предоставлена: Всего из регионального бюджета на ремонт было выделено 90 млн рублей. Он будет осуществляется в два этапа. В этом году в округ было направлено 65 млн рублей. На эти средства планируется обновить дорожное покрытие площадью 45 тысяч кв. м. Капитальный ремонт проводится силами ФГУП «ПО «Маяк». В настоящее время на объекте работает порядка десяти единиц техники. Уже в этом году будет полностью отремонтирован участок с четырёх полосным движением, и дорога далее в сторону поворота на Татыш.Второй этап капитального ремонта запланирован на 2022 год. В следующем году будет отремонтировано ещё более 15 тысяч кв. м. По мнению специалистов УКС, подрядчик набрал динамичный темп работы, с соблюдением установленных сроков. Контроль за качеством укладки асфальта осуществляется ежедневно.отметил глава округа.подчеркнул, что в округе идёт системная работа по ремонту дорог. По его мнению, за последние пять лет удалось осуществить в этом направлении настоящий прорыв:Напомним, что помимо капитального ремонта, о котором идёт речь, в июне этого года в плановом режиме в округе был осуществлён и карточный ремонт дорог, который проводился также силами градообразующего предприятия.– прокомментировал ход работИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-08-31YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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