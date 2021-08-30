В Озёрске мужчина потерял 6 млн.рублей на «бирже».

В Озерске местный житель, пытаясь заработать на бирже, перевел мошенникам почти 6 млн рублей.

Сообщается, что 59-летний мужчина, увидев интернет-объявление о возможности заработка путем вложения средств, зарегистрировался на сайте, после чего с ним связался «брокер». Мошенник убедил пострадавшего установить специальное приложение для отслеживания счета и вкладывать большие деньги для высокой прибыли, после чего южноуралец оформил кредиты и в течение двух месяцев переводил аферистам суммы от 600 тыс. рублей.

«Мошенники использовали программу удаленного доступа на мобильном телефоне, создавая видимость роста прибыли. Решив вывести деньги, мужчина обнаружил счет заблокированным, тем самым лишился 5 млн 735 тыс. рублей», – добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальная санкция – до 10 лет лишения свободы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления.

https://dostup1.ru/accident/V-Ozerske-muzhchina-poteryal-6-mln-na-birzhe_140670.html