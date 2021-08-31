2021-09-01YEKT13:00:00 | Новости Городские новости Для будущих выпускников Озерска прозвучал первый звонок нового учебного года 1 сентября для участия в традиционной молодежной акции «Будущее города в наших руках» на Театральной площади собрались старшеклассники из 16 школ Озерского городского округа.

С теплыми словами поддержки и напутствия к участникам праздника обратились глава округа Евгений Щербаков, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк», депутат Законодательного собрания Челябинской области Михаил Похлебаев, заместитель главы округа по социальным вопросам Олег Ланге и начальник управления образования администрации Любовь Горбунова.

Евгений Щербаков:

- Поздравляю всех с Днем знаний - учащихся, педагогов, родителей! Завтрашним выпускникам я желаю выбрать то дело, которое будет по душе. Всегда ждем вас в нашем замечательном, славном традициями городе, желаю вам здоровья и успехов!

Волонтеры СМИК и представители военно-патриотического направления воспитания школьников Озерского городского округа – кадеты-юнармейцы, обучающиеся школы № 25 возложили цветы к подножию памятника Игорю Курчатову, отдав дань уважения всем, кто самоотверженно работал на благо производственного объединения «Маяк» и Озерского городского округа.

В ходе мероприятия были названы достижения школьников и педагогов, озерского образования, которое по праву считается лучшим в Челябинской области. По итогам 2020-2021 учебного года 7 выпускников 11-х классов получили 100 баллов на ЕГЭ. Аттестаты с отличием вручены 21 выпускнику 9-х классов. Среди выпускников 11-х классов 30 медалистов. Также были озвучены результаты участия школьников Озерского городского округа в олимпиадном движении в прошедшем учебном году. 10 победителей и 35 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призовое место заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 42 призера многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» под эгидой ЮУрГУ, 84 призера Курчатовских чтений: таковы результаты прошлого учебного года. Кроме того, талантливые в учебе и творчестве озерские школьники ежегодно получают Премию губернатора. В прошлом учебном году были отмечены на областном уровне семеро озерчан.

Директор производственного объединения «Маяк» Михаил Похлебаев наградил учащихся школ № 25, 33, лицея № 23 - участников Всероссийского финала чемпионата «WorldSkills Junior-2020» и вручил премию Законодательного собрания Челябинской области в сфере образования педагогу ДТДиМ Наталье Кочутиной.

Праздничное настроение участникам акции создавали школа танцев «Станция 74», воспитанницы ДЮСШ, творческое объединение степ-аэробики Дворца творчества детей и молодежи, команда черлидеров ДТДиМ. В финале акции по традиции для будущих выпускников прозвучал первый звонок 2021-2022 учебного года.

Фото Александра Абросимова



Информация предоставлена: С теплыми словами поддержки и напутствия к участникам праздника обратились глава округагенеральный директор ФГУП «ПО «Маяк», депутат Законодательного собрания Челябинской области, заместитель главы округа по социальным вопросами начальник управления образования администрацииВолонтеры СМИК и представители военно-патриотического направления воспитания школьников Озерского городского округа – кадеты-юнармейцы, обучающиеся школы № 25 возложили цветы к подножию памятника Игорю Курчатову, отдав дань уважения всем, кто самоотверженно работал на благо производственного объединения «Маяк» и Озерского городского округа.В ходе мероприятия были названы достижения школьников и педагогов, озерского образования, которое по праву считается лучшим в Челябинской области. По итогам 2020-2021 учебного года 7 выпускников 11-х классов получили 100 баллов на ЕГЭ. Аттестаты с отличием вручены 21 выпускнику 9-х классов. Среди выпускников 11-х классов 30 медалистов. Также были озвучены результаты участия школьников Озерского городского округа в олимпиадном движении в прошедшем учебном году. 10 победителей и 35 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, призовое место заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 42 призера многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» под эгидой ЮУрГУ, 84 призера Курчатовских чтений: таковы результаты прошлого учебного года. Кроме того, талантливые в учебе и творчестве озерские школьники ежегодно получают Премию губернатора. В прошлом учебном году были отмечены на областном уровне семеро озерчан.Директор производственного объединения «Маяк»наградил учащихся школ № 25, 33, лицея № 23 - участников Всероссийского финала чемпионата «WorldSkills Junior-2020» и вручил премию Законодательного собрания Челябинской области в сфере образования педагогу ДТДиМПраздничное настроение участникам акции создавали школа танцев «Станция 74», воспитанницы ДЮСШ, творческое объединение степ-аэробики Дворца творчества детей и молодежи, команда черлидеров ДТДиМ. В финале акции по традиции для будущих выпускников прозвучал первый звонок 2021-2022 учебного года.Фото Александра АбросимоваИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-09-01YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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