Ветерана Великой Отечественной войны поздравили с 95-летием

1 сентября свой юбилей отметила Октябрина Петровна Чуйкова. Поздравить юбиляра пришли начальник управления социальной защиты населения администрации округа Лилия Солодовникова и председатель городского Совета ветеранов Иван Гашев.

- В этот праздничный день мы от всего сердца желаем Вам, чтобы Ваше здоровье крепло с каждым днем, а настроение было только солнечным. Мы гордимся и равняемся на Вас, – обратился к Октябрине Петровне председатель Совета ветеранов.

Октябрина Петровна родилась 1 сентября 1926 года в г. Черемхово Иркутской области. В 1941 году закончила 8 классов. Поступила в горный техникум, но так как началась война, и семье приходилось тяжело без мужских рук, Октябрине пришлось бросить техникум и пойти работать на завод учеником сверловщика. Работа была очень тяжелая, 15-летней девочке не хватало сил справляться с металлом, пришлось переучиться на токаря.

На заводе работали по 12 часов, точили снаряды для фронта, тяжелее всего было работать ночью, не выдерживали даже взрослые.

- Было очень тяжело, голодно-холодно, не описать словами. Проработала на заводе до конца войны, - рассказыает Октябрина Петровна. - В 1947 году приехали представители из Москвы, стали вербовать в Китай по профессии бухгалтер. Обещали хорошие условия, питание. Пароходы в Порт-Артур ходили редко, поэтому почти месяц жили во Владивостоке.

На пароходе устроилась поработать в ресторан подсобной рабочей. Там на пароходе познакомилась с будущим мужем. Он был офицером, капитаном, служил в Порт-Артуре, где Октябрина Петровна работала бухгалтером на заводе имени К.Маркса, вышла за него замуж в 1948 году. Так как муж был военнослужащий, его направили по службе на Урал.

-Таким образом судьба закинула меня в Озерск, - говорит Октябрина Петровна.- В 1970 году устроилась работать на швейную фабрику главным бухгалтером и проработала до ухода на пенсию.

Октябрина Петровна с мужем вырастили 3-х детей: дочь и 2-х сыновей. Один из сыновей пошел по стопам отца: стал военным, живет и служит в Снежинске. У нее четверо внуков, которые очень любят и уважают бабушку. Октябрина Петровна Чуйкова является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном труда и ветераном атомной энергетики и промышленности.

Несмотря на почтенный возраст, она бодра духом, радуется каждому дню, радуется жизни, всегда добра и гостеприимна.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48317/